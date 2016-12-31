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Что такое PHP хостинг сайтов?

Если опустить технические подробности и всякие «умные» термины, то можно сказать, что виртуальный хостинг сайтов – это услуга по предоставлению дома для сайта. Это можно понять и чисто логически, ведь заходя на какой-нибудь сайт вы, как правило, видите там текстовые страницы, изображения, аудио или видеоинформацию – всё это файлы, особым образом представляемые вам в виде веб-страничек. А раз это файлы, значит - они имеют определённый объём и им нужно место для хранения. Само название «хостинг сайтов» произошло от английского «host» - основное устройство, главный сервер, узел (есть и альтернативное значение – держатель постоялого двора, именно оно даёт законное основание на сравнение с домом для сайта). А услуга по предоставлению места на «главном сервере» для сайтов назвали (по законам английской грамматики) «Hosting» или в русском варианте написания – хостингом.

Виртуальный хостинг сайтов

Физически для услуги виртуального хостинга сайтов используется очень мощный компьютер (или даже несколько таких компьютеров), на котором установлено специальное программное обеспечение (web-сервер, базы данных и многое другое), к которому подключён выделенный канал высокоскоростного интернета. Качественный хостинг обеспечивает бесперебойную работу сервера круглосуточно и именно поэтому интернет-сайты доступны нам в любое время суток. Кто-то может предложить, основываясь на этой информации, самостоятельно сделать себе сервер, ожидая получить самый дешевый хостинг. Но, как вы понимаете, это обойдётся вам куда дороже материально и сложнее технически, чем просто приобрести надежный платный хостинг для размещения сайта у профессионалов своего дела.

Из чего складывается хороший хостинг?

Надежный платный хостинг с поддержкой php, как и любые другие услуги в любой сфере жизни человека, складывается из целого набора характеристик. В первую очередь, качественный платный php хостинг сайтов должен быть надежным – серверы должны работать быстро, стабильно и без большого количества перезагрузок. Во-вторых, хороший выделенный виртуальный хостинг сайтов должен сопровождаться компетентной технической поддержкой, которая всегда готова прийти на помощь в сложной ситуации. Ну и в-третьих, услуги виртуального хостинга сайтов не должны стоить дорого. В условиях сегодняшнего технического прогресса даже дешевый виртуальный php хостинг может характеризоваться достаточной скоростью, большим объемом места на жестом диске и целым набором различных дополнительных услуг.



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