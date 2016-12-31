Что такое PHP хостинг сайтов?

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Дешевый качественный php хостинг сайтов

Наша фирма предлагает для Ваших сайтов весь спектр интернет-услуг. Мы обеспечиваем стабильную работу, не ограничиваем трафик и базы данных, не ограничиваем в поддоменах. При покупке нашего недорогого php хостинга на продолжительный период Вы можете воспользоваться гибкой системой скидок!

Качественный хостинг

Online поддержка, система скидок, бесперебойный сервер – все это делает наше предложение на хороший платный хостинг сайтов оптимальным среди других компаний по соотношению цена/качество. Ознакомиться с тарифами и узнать о ценах на самый дешевый хостинг можно здесь.

Недорогой хостинг сайтов

Сегодня мы предлагаем технологии с поддержкой php, mysql, ftp, email, ssi и т.д. Мы рады предоставить Вам наши услуги на надежный недорогой хостинг сайтов с поддержкой php без ограничений в трафике, поддоменов, баз данных. Помогаем бесплатно перевезти Ваш сайт с другого хостинга.

И уже более 18 000 клиентов с этим согласны!
1.71

За домен в зоне .RU

1.59

За домен в зоне .РФ

3.39

За домен в зоне .IN

2.59

За домен в зоне .INFO

7.00

За домен в зоне .SU

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31.12.2016
Поздравляем с Новым 2017 годом!

Мы с Новым годом поздравляем Клиентов наших дорогих. И вам мы искренне желаем Вершин успеха золотых. Пусть будут все дела удачны, И прибыль ваша пусть растет. Пусть будет крепкое здоровье, И счастье в доме пусть живет.

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09.12.2016
Улучшена система Антибот ХостиЯ!

Была улучшена разработанная нами защитная система "Антибот ХостиЯ" от взломов, заражений и спама. Нацелена против бот машин которые заражают сайты и рассылают спам, на популярных CMS: Joomla, WordPress, DLE и другие.

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09.10.2016
Подключите безопасный SSL сертификат бесплатно!

Для всех клиентов хостинга ХостиЯ. Появилась возможность получить безопасный SSL сертификат для всех сайтов на хостинг аккаунте - абсолютно Бесплатно.

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Что такое PHP хостинг сайтов?

Если опустить технические подробности и всякие «умные» термины, то можно сказать, что виртуальный хостинг сайтов – это услуга по предоставлению дома для сайта. Это можно понять и чисто логически, ведь заходя на какой-нибудь сайт вы, как правило, видите там текстовые страницы, изображения, аудио или видеоинформацию – всё это файлы, особым образом представляемые вам в виде веб-страничек. А раз это файлы, значит - они имеют определённый объём и им нужно место для хранения. Само название «хостинг сайтов» произошло от английского «host» - основное устройство, главный сервер, узел (есть и альтернативное значение – держатель постоялого двора, именно оно даёт законное основание на сравнение с домом для сайта). А услуга по предоставлению места на «главном сервере» для сайтов назвали (по законам английской грамматики) «Hosting» или в русском варианте написания – хостингом.

Виртуальный хостинг сайтов

Физически для услуги виртуального хостинга сайтов используется очень мощный компьютер (или даже несколько таких компьютеров), на котором установлено специальное программное обеспечение (web-сервер, базы данных и многое другое), к которому подключён выделенный канал высокоскоростного интернета. Качественный хостинг обеспечивает бесперебойную работу сервера круглосуточно и именно поэтому интернет-сайты доступны нам в любое время суток. Кто-то может предложить, основываясь на этой информации, самостоятельно сделать себе сервер, ожидая получить самый дешевый хостинг. Но, как вы понимаете, это обойдётся вам куда дороже материально и сложнее технически, чем просто приобрести надежный платный хостинг для размещения сайта у профессионалов своего дела.

Из чего складывается хороший хостинг?

Надежный платный хостинг с поддержкой php, как и любые другие услуги в любой сфере жизни человека, складывается из целого набора характеристик. В первую очередь, качественный платный php хостинг сайтов должен быть надежным – серверы должны работать быстро, стабильно и без большого количества перезагрузок. Во-вторых, хороший выделенный виртуальный хостинг сайтов должен сопровождаться компетентной технической поддержкой, которая всегда готова прийти на помощь в сложной ситуации. Ну и в-третьих, услуги виртуального хостинга сайтов не должны стоить дорого. В условиях сегодняшнего технического прогресса даже дешевый виртуальный php хостинг может характеризоваться достаточной скоростью, большим объемом места на жестом диске и целым набором различных дополнительных услуг.

Наша компания предлагает недорогой платный php хостинг для размещения сайта на надежных, быстрых и бесперебойных серверах.

Отзывы
Все отзывыПосмотреть все отзывы!
Отличный хостинг! Переехал пару месяцев назад и забыл про любые проблемы!
http://beercans.ru/
Denchik | 2017-03-25
Пользуюсь 2 года нареканий нет отличный хостинг
http://53nov.ru/
Максим | 2017-03-23
По моему мнению лучший хостинг и по цене и по возможностям, ещё и сертификат ssl бесплатно!
http://shkaf-kurgan.ru/
Shkaf-kurgan.ru | 2017-03-07
Хостинг просто бомба, жаль что раньше не знала о нём. И тех поддержка отвечает практически моментально. Всем советую этот хостинг.
http://bonuspay-online.ru/
Надежда | 2017-03-07
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Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 360073498679
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